Scontro auto moto, grave un 19enne 

Grave incidente la notte tra sabato e domenica a Quartucciu. Un motociclista, Belile Ajub, 19 anni, origini marocchine, residente a Maracalagonis, è finito pesantemente sull’asfalto con la sua Honda dopo lo scontro con un fuoristrada in via Mandas ed è ricoverato all’ospedale Brotzu in gravi condizioni. I medici del San MIchele si sono riservati la prognosi.

Illeso il conducente dell’auto, una Jeep Grand Cherokee, residente a Quartu. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi di legge, cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto. I militari cercano di risalire anche a qualche testimonianza e di recuperare immagini di qualche telecamera piazzata nella zona. È stato anche ascotlato il conducente della vettura.

La ricostruzione

L’incidente si è verificato dopo la mezzanotte in via Mandas, a quell’ora quasi deserta. L’auto e la moto pare percorressero la strada nella stessa direzione di marcia. Improvvisamente i due mezzi, per cause tutte ancora da chiarire, si sono scontrati e il giovane conducente della Honda è finito sull’asfalto battendo la testa. I soccorsi sono stati immediati, prestati prima da qualche automobilista che si trovava nella zona e poi dai sanitari arrivati in tempi rapidi con un’ambulanza del 118.

Gravi condizioni

Le condizione del centauro sono apparse subito gravi, tanto che è stato immediatamente trasferito al Brotzu dove si trova ricoverato in prognosi riservata. E i suoi amici, ieri verso le 18,30, hanno organizzato uno spettacolo con i fuochi d’artificio: un segno di vicinanza per un giovanissimo che sta lottando per la vita. I botti hanno creato un po’ di disturbo per il personale dell’ospedale e per i pazienti. Ci sono state delle chiamate alla Polizia con l’intervento di una volante. (

