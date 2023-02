Scontro auto-moto, grave il centauro 

Un’auto che viaggiava in direzione di Sinnai. Una Honda sulla corsia opposta, direzione di Maracalagonis. Improvviso – all’altezza del distributore dell’Agip – lo scontro, con la moto sulla parte posteriore della macchina e con il conducente della moto, Maurizio Orrù, 43 anni, di Sinnai, finito pesantemente sull’asfalto. Illesa l’automobilista: i soccorsi sono stati immediati. Con l’arrivo di ambulanze del 118 e poi dell’elisoccorso: dopo pochi minuti, il velivolo è atterrato al Brotzu dove il ferito, in codice rosso, è stato ricoverato con fratture e contusioni in diverse parti del corpo.

L’incidente

Si è verificato nella tarda mattinata sulla Provinciale che collega Sinnai a Maracalagonis, all’altezza del distributore dell’Agip. L’auto, una Kia Sportage, era condotta da una donna inglese, residente a Maracalgonis. La moto, una Honda Civic Type R 100, era invece guidata da Maurizio Orrù, viaggiando in direzione Maracalagonis: improvviso lo scontro fra i due mezzi, con la Honda che ha impattato la parte posteriore della Kia. Il motociclista ha perso il controllo del suo mezzo finendo sull’asfalto. Diversi automobilisti si sono subito fermati, è accorso anche il benzinaio: tante le telefonate che si sono incrociate con chiamate al 118, ai carabinieri, ai vigili del fuoco. L’ambulanza è arrivata subito con i primo soccorsi al centauro e con i medici che hanno optato per l’arrivo dell’elisoccorso. Immediato anche l’arrivo dei carabinieri di Maracalagonis e del nucleo radiomobile di Quartu. Sulla strada una grande mobilitazione col traffico deviato sulla circonvallazione per Settimo e nell’abitato di Maracalagonis. L’elisoccorso ha trovato subito la postazione per l’atterraggio col motociclista subito trasportato al Brotzu.

Indagine

Intanto sulla strada i carabinieri hanno avviato il sopralluogo per chiarire la dinamica dello scontro e le eventuali responsabilità. Oggi potrebbe essere sentita la donna che era alla guida della macchina. Già sentiti alcuni testimoni: gli accertamenti sulla strada e le indagini sono stati effettuati e coordinate sotto le direttive del maggiore Gianni Russo, del tenente Ignazio Cabras della Compagnia di Quartu e del maresciallo Paolo Lucetti, della stazione di Maracalagonis. Il riserbo è totale: pare che gli inquirenti siano riusciti ad acquisire le immagini di una telecamera che potrebbero tornare utili per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.