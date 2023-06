Scontro auto-moto, ferito un 56enne 

È stato portato d’urgenza all’ospedale Brotzu con delle fratture alla gamba il motociclista 56enne coinvolto ieri pomeriggio in un incidente lungo la provinciale per Elmas. La dinamica è ancora in fase di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale, intervenuti subito dopo la segnalazione del sinistro assieme ad un’ambulanza del 118.

L’allarme è stato dato alle 18.35, quando nella centrale operativa dei vigili urbani è arrivata una telefonata che segnalava lo scontro tra un’auto e una moto al chilometro 7 e 700 della provinciale 8, la strada che collega Monserrato con Elmas attraversando Sestu. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione infortunistica, coordinati dal capitano Antonello Desogus. Unico ferito il 56enne che è stato subito soccorso e portato al Brotzu, dove i medici gli hanno riscontrato delle fratture. Non sono ancora chiare le responsabilità e la dinamica è in fase di accertamento.

