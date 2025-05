Scontro auto-moto: 62enne in ospedale 

È finito in ospedale con diverse fratture, ma per fortuna non in pericolo di vita, il commerciante 62enne di Sestu rimasto coinvolto, ieri pomeriggio, in un incidente avvenuto in viale Marconi, proprio sotto il viadotto di Is Pontis Paris. La moto sulla quale viaggiava si è scontrata, per ragioni ancora tutte da chiarire, con un’autovettura proprio in prossimità dello svincolo per Monserrato, finendo fuoristrada nell’erba. Immediati i soccorsi: il commerciante è stato portato in codice rosso all’ospedale Brotzu da un’ambulanza del 118 con un trauma toracico. Solo dopo essere stato visitato dai medici è stata data la prognosi ai familiari: ha diverse fratture, ma per fortuna non rischia la vita. Dovrà comunque restare ricoverato. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, per ricostruire la dinamica ed evitare pesanti ripercussioni sul traffico di viale Marconi.

