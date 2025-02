Scontro auto-monopattino: una giovane in ospedale 

Momenti di apprensione ieri, verso le 10,30, per un incidente avvenuto in viale Sant’Avendrace: un’auto e un monopattino si sono scontrati e ad avere la peggio è stata la donna che si trovava sul mezzo elettrico a due ruote. Finita rovinosamente a terra ha riportato diverse ferite per fortuna non gravi. Soccorsa dal personale medico e infermieristico del 118, è stata poi accompagnata in ospedale con assegnato un codice giallo.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione, la vettura ha svoltato verso viale Trento scontrandosi con il monopattino che arrivava da viale Trieste.

