Scontro auto-furgone, muore un cinquantenne 

Riola Sardo. Il sole era ancora basso su quel rettilineo che in pochi secondi è diventato teatro di uno schianto spaventoso. Un’invasione di corsia sulla Statale 292 è stata fatale: una Fiat 500 e un furgone-frigo si sono scontrati frontalmente. Un impatto devastante che non ha lasciato scampo a Ivan Iervolino, cinquantenne oristanese alla guida dell'utilitaria. Ferito gravemente anche il conducente del camioncino, Alessandro Mura, 39 anni di Oristano, che è stato trasferito all’ospedale di Sassari con l’elisoccorso.

Non erano ancora le 7 quando all’altezza del chilometro 115 sulla 292, subito dopo Riola Sardo, si è verificato l’incidente. La Fiat 500 era diretta verso Oristano mentre il furgoncino che trasportava i gelati dell’Algida viaggiava nella direzione opposta. L’urto è stato violentissimo, l’utilitaria si è ridotta a un ammasso di lamiere, addirittura il motore è finito in un campo a diversi metri di distanza; dall’altro lato della carreggiata il furgoncino si è ribaltato. Nell’impatto Ivan Iervolino è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, rimanendo senza vita a pochi metri dalla sua auto.

Alcuni automobilisti che viaggiavano sulla Statale si sono trovati davanti una scena agghiacciante, lamiere ovunque, le scatole dei gelati sulla strada, un automobilista per cui non c’era più nulla da fare e un altro in gravi condizioni. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, quando le ambulanze del 118 sono arrivate sul posto per Iervolino non c’era nulla da fare mentre Mura è stato stabilizzato e poi trasferito d’urgenza a Sassari (diversi traumi e quadro clinico delicato ma non sarebbe in pericolo di vita).

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri del Nucleo radiomobile di Oristano e gli operai dell’Anas. I militari hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertarne le cause. La strada è rimasta chiusa al traffico per circa quattro ore per consentire i soccorsi e le varie operazioni per la messa in sicurezza della carreggiata che si conferma uno dei tratti più pericolosi della Statale 292: quel lungo e stretto rettilineo, nonostante la linea continua e i limiti di velocità, invita a correre e già in passato si è rivelato particolarmente insidioso.

