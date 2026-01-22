Scontro aperto sui cantieri “lumaca” 

In futuro cambieranno il volto di Sestu. Nel presente sono tanti cantieri che sembrano andare a rilento. E l’opposizione va all’attacco. A partire dal teatro, chiamata anche “Casa della Musica”, opera tra le più attese in città, tra via Piave e via Gorizia.

Le accuse

«Sono stati stanziati 2,4 milioni in parte con fondi Pnrr e la consegna dei lavori è avvenuta il 1° luglio 2024 – è l’affondo della capogruppo Pd Michela Mura –. La prima scadenza era il 28 agosto 2025. Una nuova proroga ha fissato il termine al 30 giugno 2026 ma è sotto gli occhi di tutti che dell’opera siano state completate solo le fondazioni, e che sia lontanissima da essere conclusa. Abbiamo presentato diverse interrogazioni, ci rassicurano che i lavori procedono ma raramente si vedono più di due o tre operai».

C’è poi il parco Marcis, dove viene rifatta tutta la pavimentazione, o la nuova area verde di Ateneo, nata anche su richiesta degli abitanti. Nel primo i lavori erano partiti a gennaio dell’anno scorso e nel secondo ad aprile, ma entrambi hanno avuto proroghe e varianti d’opera. Nel vecchio “Campo Nero” in Corso Italia si vedono gli scavi archeologici: qui sono stati trovati antichi reperti ma le operazioni si sono fermate e la riqualificazione per creare un nuovo impianto sportivo non può continuare. E poi c’è piazza Gramsci, il “regno” degli anziani sestesi, la cui rimessa a nuovo sembra completata: basterebbe togliere le transenne. «Lo stallo di molte opere pubbliche non è più giustificabile con problemi di “caldo” o dovuti alle ditte appaltatrici», attacca la consigliera Anna Crisponi, di Articolo Uno, «risulta evidente una programmazione insufficiente e superficiale dei lavori, iniziati con grandi dichiarazioni e arenati senza che sia stata fornita una ragione convincente. Eccetto le opere con fondi Pnrr che hanno scadenze rigide, sul resto non ci sono certezze».

La replica

La sindaca Paola Secci risponde al fuoco di fila con una garanzia: «Terminato il maltempo tutti i cantieri ripartiranno – sono le sue parole –, il codice degli appalti obbligatorio impone gare pubbliche, non scegliamo noi le imprese e i controlli dei nostri tecnici comunali sono efficaci ed efficienti». Poi ribadisce: «Siamo stati capaci di programmare e finanziare così tante opere pubbliche che una volta terminate cambieranno completamente la nostra comunità e offriranno servizi che mancavano da decenni».

Sui parchi poi interviene l’assessora al Verde Roberta Argiolas: «Siamo consapevoli dei disagi legati ai tempi di realizzazione e ce ne dispiace. Le opere hanno incontrato difficoltà oggettive, dovute alle condizioni meteo e alla necessità di introdurre varianti migliorative e completamenti finanziati senza costi aggiuntivi per il Comune. Come assessorato stiamo seguendo con attenzione i cantieri e restiamo fiduciosi di restituire alla cittadinanza spazi verdi sicuri e pienamente fruibili».

