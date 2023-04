Scontro all’incrocio tra due auto: un giovane in gravissime condizioni 

Arrivato al Santissima Trinità su un’ambulanza, con assegnato un codice giallo, sembrava aver riportato ferite non gravissime. Invece le condizioni di un 22enne di Quartu si sono aggravate per delle importanti lesioni interne ed è stato sottoposto a intervento chirurgico d’urgenza. L’operazione è andata bene ma i medici mantengono la prognosi riservata vista la delicatezza della situazione. Il giovane insomma non è considerato ancora fuori pericolo.

Il 22enne non è l’unico ferito dell’incidente avvenuto ieri mattina all’alba all’incrocio tra via Cagna e via Malpighi. Nello scontro tra la sua Toyota Aygo e una Yaris, anche la conducente della seconda vettura è stata soccorsa dal personale del 118 e accompagnata al Brotzu: si tratta di un’insegnante cagliaritana di 55 anni, ricoverata in chirurgia d’urgenza per un brutto trauma alla pancia. I medici hanno mantenuto la prognosi riservata.

Sul posto, per svolgere i rilievi e accertare la dinamica ed eventuali responsabilità, sono arrivati gli agenti della Polizia Locale. Lo schianto è avvenuto all’incrocio tra via Cagna e via Malpighi: all’origine dell’incidente c’è dunque una precedenza non data. Al lavoro anche i vigili del fuoco che hanno dovuto liberare la donna, rimasta incastrata nell’abitacolo della Yaris per poi affidarla alle cure del personale medico del 118. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA