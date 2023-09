Scontro all’incrocio, non ci sono feriti gravi 

Ennesimo incidente in via Brigata Sassari, per fortuna senza feriti gravi. Gli agenti della Polizia locale sono a lavoro per stabilire l’esatta dinamica dello scontro che si è verificato all’incrocio con via Cagliari. C’è da capire se una delle due auto sia passata con il semaforo rosso. Ma tutto è ancora da chiarire grazie anche all’ausilio delle telecamere delle attività commerciali della zona. Fatto sta che in quell’incrocio, molto spesso, soprattutto la domenica quando il traffico non è elevato, si tende a ignorare l’alt del semaforo, come già successo diverse volte in passato.

