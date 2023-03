Scontro all’incrocio, l'auto si ribalta: ferito un pensionato 

Spettacolare incidente stradale ieri, poco dopo le 11 in pieno centro a Sant’Antioco. Due auto si sono scontrate all’incrocio tra via Sicilia e via Sardegna, pare a causa di una mancata precedenza.

Un mix tra eccessiva velocità e distrazione ha causato il forte scontro tra una Citroen Berlingò, che dopo l’urto, ha carambolato ribaltandosi, e una Opel Mokka. Per estrarre il conducente del Berlingò, Luciano Ballisai, 83 anni, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia. Il ferito è stato poi trasportato in ambulanza all’ospedale Sirai di Carbonia. Praticamente illeso il conducente dell’altro mezzo, Marco Pascai. Lo scenario ha fatto pensare subito al peggio, ma fortunatamente, nessuna delle persone coinvolte, stando ai primi accertamenti non sarebbe in pericolo di vita. Per l’anziano conducente del mezzo che si è ribaltato dopo l’urto, il ricovero si è reso necessario anche in considerazione del tempo trascorso sul posto di guida a testa in giù e per i traumi riportati nell’incidente. I rilevamenti sono stati effettuati da una pattuglia della polizia locale.

