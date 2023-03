Scontro  all’incrocio, due feriti 

Ennesimo incidente sulle strade provinciali dell’Oristanese. Domenica sera lungo la Provinciale 10 all’altezza dell’incrocio con Sa Rocca Tunda due auto si sono scontrate. Forse a causa di una mancata precedenza una Fiat Panda e una Megane si sono urtate con violenza e sono finite in cunetta. Una delle due automobiliste è rimasta bloccata nell’abitacolo dell’utilitaria mentre l’altra donna è riuscita ad uscire da sola dall'auto e a chiedere aiuto. In pochi minuti sulla strada provinciale sono arrivate le ambulanze del 118 e le squadre dei vigili del fuoco che subito hanno estratto la donna dall’auto. Dopo i primi soccorsi sul posto, le due automobiliste sono state accompagnate al San Martino per ulteriori accertamenti. Sulla strada provinciale sono arrivati intervenuti anche i carabinieri per i rilievi e per accertare le eventuali responsabilità.

