Scontro all’incrocio, due feriti 

Uno scontro violento fra due auto ed è l’ennesimo sulle strade Provinciali dell’Oristanese. L’incidente è accaduto la notte scorsa, due persone sono rimaste ferite, una in maniera piuttosto grave è stata trasferita all’ospedale in codice rosso.

L’impatto si è verificato mercoledì notte all’altezza dell’incrocio fra la strada Provinciale 10 e la 11 nel territorio di San vero Milis. Per cause che devono essere ancora accertate con precisione, una Peugeot 208 e una Bmw si sono scontrate in modo piuttosto violento. L’utilitaria dopo l’impatto si è ribaltata e l’automobilista e la persona che viaggiava con lui sono rimasti feriti. Immediato l’allarme, sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, gli operatori hanno prestato i primi soccorsi per poi trasferire i due feriti all’ospedale, uno in codice rosso e uno in codice giallo. Sulla Provinciale anche i vigili del fuoco e i carabinieri.

RIPRODUZIONE RISERVATA