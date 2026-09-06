SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Oristano
07 settembre 2026 alle 00:37

Scontro  all’incrocio,  due feriti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ennesimo scontro in uno degli incroci più pericolosi delle strade Provinciali oristanesi. Ieri pomeriggio, poco dopo le 16, l’incidente sulla pedemontana che da Siamanna porta a Marrubiu: all’intersezione fra la Provinciale 68 e 67, per cause che devono ancora essere accertate, c’è stato l’impatto violento fra una Fiat 500L diretta verso Marrubiu e una Dacia Stepway che invece proveniva da Oristano.
Immediatamente è stato lanciato l’allarme, sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco della sede centrale di Oristano che ha provveduto a mettere in sicurezza le autovetture e lo scenario. I conducenti sono usciti da soli dalle rispettive auto, subito sono stati presi in cura dagli operatori sanitari del 118. Dai primi accertamenti sembra che le loro condizioni non siano gravi. Sulla Provinciale sono intervenuti anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi dell’incidente. ( v. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’accordo ieri a Sartène per avere una voce unica a Bruxelles: «Non siamo le periferie da sacrificare all’assalto»

Sardegna-Corsica, patto contro l’offshore

Il mare delle due Isole minacciato da 434 turbine. Pili: «Uno sfregio al Mediterraneo» 
Alessandra Carta
Il Forum

Il centrosinistra non convince Cernobbio

Al Teha il Governo Meloni promosso dal 68 per cento degli imprenditori 
Trapani

Auto piomba sugli spettatori: due morti

Tragedia alla cronoscalata del monte Erice: vittime di 20 e 18 anni 
Voto choc

Sassonia all’ultradestra: Afd al 44%

Affluenza all’80%. Dimezzata la Cdu di Merz. E ora l’onda nera fa tremare l’Ue 