Scontro  all’incrocio,  due feriti 

Ennesimo scontro in uno degli incroci più pericolosi delle strade Provinciali oristanesi. Ieri pomeriggio, poco dopo le 16, l’incidente sulla pedemontana che da Siamanna porta a Marrubiu: all’intersezione fra la Provinciale 68 e 67, per cause che devono ancora essere accertate, c’è stato l’impatto violento fra una Fiat 500L diretta verso Marrubiu e una Dacia Stepway che invece proveniva da Oristano.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme, sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco della sede centrale di Oristano che ha provveduto a mettere in sicurezza le autovetture e lo scenario. I conducenti sono usciti da soli dalle rispettive auto, subito sono stati presi in cura dagli operatori sanitari del 118. Dai primi accertamenti sembra che le loro condizioni non siano gravi. Sulla Provinciale sono intervenuti anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi dell’incidente. ( v. p. )

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