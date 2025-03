Scontro all’incrocio, due feriti gravi 

Grave incidente sulla Strada statale 197 al chilometro 6, all’altezza dell’incrocio tra Pabillonis e Gonnosfanadiga dove una Opel Meriva e una Jeep Compass si sono scontrate. Il bilancio: quattro feriti, due sono in gravi condizioni. In coma due cinesi residenti a Pisa: la donna è ricoverata all’ospedale Brotzu in condizioni disperate, l’uomo (57 anni) al Santissima Trinità (prognosi riservata). Lievi ferite per il conducente della Jeep, Salvatore Matzeu, 70enne di Villamar, e per Rinaldo Cancedda, 68 anni, trasportati all’ospedale di San Gavino.

I feriti

L’impatto tra la Open Meriva con a bordo i cinesi e la Jeep diretta a Villamar è stato terribile. Sul posto i carabinieri e i soccorritori del 118 hanno trovato una scena difficile da dimenticare: batterie nelle cunette, pezzi di carrozzeria lungo tutta la strada, la Jeep Compass a circa ottanta metri dal punto dell’impatto e su uno spartitraffico, stretta vicino a un cartello stradale, una Opel Meriva.

A terra un giubbotto bianco da donna sporco di sangue, così come la portiera del passeggero, gli airbag scoppiati e una ruota lontana dall’Opel.

L’incidente

Era da poco passata l’una quando, secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, l’Opel Meriva non avrebbe dato una precedenza allo stop dell’incrocio tra Pabillonis e Gonnosfanadiga.

Dal lato, lungo la Provinciale da Guspini in direzione San Gavino, stava arrivando la Jeep che non sarebbe riuscita a evitare l’impatto. Il forte scontro avrebbe fatto sbalzare fuori strada, in un campo adiacente, la Jeep.

A dare l’allarme alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto tre pattuglie dei carabinieri di Villacidro e delle quattro ambulanze di Guspini, San Gavino e Gonnosfanadiga.

Immediate le cure per tutti i feriti coinvolti ma, se per i due passeggeri della Jeep sono bastati i primi soccorsi sul posto e il trasferimento all’ospedale di San Gavino per ferite lievi, diversa è la situazione per i due cinesi. Il conducente della Opel infatti è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santissima Trinità dove è ricoverato in condizioni gravi. Per la donna invece è stato necessario il trasferimento in elisoccorso al Brotzu dove lotta tra la vita e la morte. Sul posto anche gli uomini dell’Anas fino alle 15.30 per risistemare i cartelli e ripulire le carreggiate.

