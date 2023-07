Scontro all’incrocio: danni ai tubi del gas di città  

Non sono ancora chiare le cause dell’incidente che ieri mattina ha visto scontrarsi un’auto e un furgone nell’incrocio tra via Sonnino e viale Diaz, proprio nei pressi di una stazione di sollevamento del gas di città.

L’urto tra i due veicoli ha danneggiato anche la condotta del propellente, per fortuna senza gravi ripercussioni per nessuno. Uno dei due conducenti è rimasto, però, ferito nel sinistro ed è stato portato in ambulanza al pronto soccorso inizialmente in codice rosso, poi derubricato a codice giallo. Le sue condizioni sarebbero gravi, ma non risulterebbe in pericolo di vita.

L’allarme è stato dato ieri mattina verso le 7: i vigili del fuoco della squadra terra di pronto intervento “4A” del distaccamento cittadino portuale sono intervenuti in pochi minuti assieme a un’ambulanza del 118 ed hanno delimitato l’area e messo in sicurezza i veicoli e l’impianto del gas, aspettando l’intervento della squadra dei tecnici della condotta. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Municipale per gli accertamenti. Il ferito è stato invece ricoverato e le sue condizioni, secondo quanto trapela, non desterebbero preoccupazioni.

