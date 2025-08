Scontro all’incrocio: bloccata la 131 

Cinque feriti, uno in gravi condizioni, tre auto semidistrutte e il traffico paralizzato per ore sulla Carlo Felice. Questo il bilancio dell’incidente avvenuto ieri mattina nei pressi dell'incrocio a raso (detto della morte) per Macomer e Bosa sulla statale 131.

Lo scontro è accaduto in un tratto interessato dai lavori di costruzione del nuovo svincolo, lungamente atteso dagli automobilisti che percorrono quella strada e sostengono di dover affrontare una vera e propria roulette russa ogni volta che attraversano quell’incrocio.

A pagina 22