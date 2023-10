Scontro al bivio di S’Acqua Cotta 

Un incidente si è verificato ieri mattina all’altezza del bivio di S’Acqua Cotta nel territorio di Villacidro: due persone sono rimaste ferite in maniera non grave. L’impatto ha coinvolto una Suzuki Sx4 e una Giulietta: sarebbe stato proprio il conducente delle Suzuki a non rispettare la precedenza invadendo la carreggiata nel momento in cui arrivava la berlina dell’Alfa Romeo. Sono intervenute due ambulanze e i rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri di Guspini e da quelli del nucleo radiomobile della compagnia di Villacidro.

