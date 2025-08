Scontro al bivio della morte 

Cinque feriti, tra cui uno in gravi condizioni, trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Sassari. Quattro di loro non sono gravi: due sono stati trasportati dalle ambulanze del 118 all'ospedale di Sassari, mentre gli altri due feriti sono stati trasportati, sempre con i mezzi di soccorso, all'ospedale di Ozieri e a quello di Nuoro. È il bilancio di un brutto incidente stradale, verificatosi nella tarda mattinata di ieri, nella zona di Monte Muradu, nel cosiddetto bivio della morte, al chilometro 149, sulla statale 131, nell'uscita nord di Macomer e Bosa. Tre le auto coinvolte, tra cui una Dacia Sandero, una Renault Clio e una Fiat Tipo.

Strada pericolosa

L'incidente si è verificato in un tratto della 131 interessato da lavori di manutenzione e dalla costruzione dello svincolo per l'eliminazione dell'incrocio a raso. Il traffico sulla Statale è rimasto temporaneamente bloccato, ma riaperto in un'ora, grazie anche all'opera svolta dagli operai dell'Anas. Sul posto hanno operato sin dal primo momento le pattuglie della polizia stradale del distaccamento di Macomer. I vigili del fuoco del distaccamento di Macomer, hanno invece dovuto operare in condizioni difficile, per estrarre i cinque feriti dalle lamiere. Non è chiara la dinamica dell'incidente, in un tratto di strada interessato dai lavori di manutenzione e per la realizzazione dello svincolo nord per eliminare gli incroci a raso dell'uscita nord da Macomer e dalla Planargia. La polizia stradale dovrà stabilire le cause e anche eventuali responsabilità. Forse l'uscita azzardata di un auto dalla provinciale per Macomer e Bosa, forse la velocità, forse in una fase di sorpasso in un tratto vietato. L'incidente è avvenuto in quel tratto di strada alquanto pericoloso, teatro di altri numerosi incidenti, anche mortali. L'ultimo quello del 3 luglio scorso, dove è morto un camionista di Latina. Un altro incidente grave si era verificato lo scorso 6 giugno, con lo scontro fra un’auto e una moto. Un tratto quindi pericolosissimo, a cui l'Anas cerca di porre rimedio. In quel tratto di strada è tutto un cantiere aperto, dove spesso la velocità e l'imprudenza sono la causa principale degli incidenti. Spesso a nulla servono i cartelli e i segnali di pericolo e di rallentamento del traffico.

