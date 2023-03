Scontro a Riola, migliora il ferito 

La notizia della drammatica fine di Ivan Iervolino ha destato profonda commozione in città, il 50enne era molto conosciuto e in tanti ieri si sono stretti ai familiari e ai parenti più stretti nella chiesa di San Giovanni Evangelista, nel quartiere di San Nicola dove il cinquantenne viveva con la mamma e il fratello.

L’incidente è accaduto poco prima delle 7 in un tratto rettilineo della 292; per cause in corso di accertamento c’è stata un’invasione di corsia e l’impatto è stato inevitabile: la Fiat 500 e il furgone-frigo si sono scontrati frontalmente, un urto spaventoso che non ha lasciato scampo a Iervolino, sbalzato fuori dall’abitacolo della sua utilitaria andata distrutta. Il furgoncino che trasportava gelati dell’Algida invece si è ribaltato in cunetta, Mura è rimasto ferito ed è stato poi trasferito con l’elisoccorso all’ospedale di Sassari, dove è ancora ricoverato in prognosi riservata. I carabinieri del Nucleo radiomobile del comando provinciale di Oristano hanno effettuato i rilievi e ricostruito la dinamica dello schianto.

Tantissimi amici ieri pomeriggio hanno dato l’ultimo saluto a Ivan Iervolino, il 50enne che ha perso la vita venerdì mattina nello schianto sulla Statale 292, dopo Riola Sardo. Migliorano gradualmente intanto le condizioni di Alessandro Mura, il 39enne oristanese rimasto ferito nell’incidente, anche se al momento la prognosi resta riservata.

Lo schianto

Commozione

I pericoli

L’incidente di venerdì ha riacceso i riflettori sul problema della sicurezza sulle strade dell’Oristanese, in particolare la Statale 292 si conferma una delle arterie più pericolose: molto trafficata, via di passaggio e accesso a vari paesi e al mare, è piuttosto stretta e la segnaletica (sia verticale che orizzontale) è insufficiente. Inoltre ci sono diversi dossi e incroci a raso che rendono la viabilità ad alto rischio. Già in passato è stata teatro di gravi incidenti, spesso anche mortali.

