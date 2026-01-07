Scontro a Mamoiada: un morto 

L’immagine che si è presentata ai soccorritori era devastante: un’auto accartocciata all’interno della galleria, l’altra sbalzata in avanti e finita a centinaia di metri dal punto dell’impatto, quasi in prossimità dello svincolo per Mamoiada. È lo scenario drammatico dell’incidente avvenuto nella serata di ieri lungo la Statale 389, la Nuoro-Lanusei, all’uscita della galleria “Teulargiu”. Lo scontro si è verificato intorno alle 20.30. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polstrada, una Fiat Panda e una Ford Fiesta si sono scontrate frontalmente a pochi metri dal bivio per Mamoiada. A perdere la vita un 47 enne di Orgosolo, Alessio Succu. Feriti ma non in maniera grave gli occupanti dell’altro mezzo, due ventenni di Orgosolo

Croce in galleria

L’impatto è stato violentissimo. La Fiat Panda si è ribaltata su un fianco, fermando la sua corsa all’interno della galleria. Alla guida c’era Alessio Succu, 47 anni, di Orgosolo, unico occupante del mezzo, diretto verso Nuoro. L’uomo è rimasto incastrato tra le lamiere dell’auto completamente deformata. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco, che ha provveduto a estrarre il conducente dall’abitacolo e ad affidarlo ai sanitari dell’ambulanza del 118. Purtroppo, ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile: il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. La Ford Fiesta, invece, è stata letteralmente proiettata in avanti dalla violenza dell’urto, terminando la sua corsa ben oltre il traforo, a una distanza stimata oltre i duecento metri dall’uscita della galleria. A bordo viaggiavano due giovani ventenni, entrambi di Orgosolo, diretti verso Mamoiada. I due ragazzi hanno riportato ferite lievi e sono stati soccorsi da un’unità base del 118 di Orgosolo, quindi trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Francesco di Nuoro per accertamenti sanitari.

Incredulità

Alessio Succu, che era nato a Monza ma ha sempre vissuto ad Orgosolo dove col fratello Andrea gestiva un bar in corso Repubblica, era una persona molto conosciuta. Lascia una bambina di appena tre anni, avuta con la compagna che, in un tragico scherzo del destino, lavora come soccorritrice sulle ambulanze del 118. La Statale 389 è rimasta chiusa al traffico per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso. Sul posto la polizia stradale al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e chiarire le cause che hanno portato alla tragedia.

