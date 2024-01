Scontro a distanza tra Todde e i pentastellati ribelli 

Botti del nuovo anno tra cinquestelle sassaresi e Alessandra Todde. Due giorni fa la leader del Campo largo ha ribadito, nel capoluogo turritano, la scomunica dei quattro che, a dispetto dei diktat dei vertici, mantengono in piedi la maggioranza civica in Comune. «Si può cambiare idea ma non prendersi gioco - ha detto - delle regole e della linea del Movimento». Todde ha tra l'altro “rassicurato” i ribelli che si chiedevano quando sarebbe giunto il provvedimento d'espulsione minacciato due mesi fa: «Ogni cosa segue i suoi tempi. Abbiano fiducia, arriverà».

Ieri invece la replica al curaro degli ormai ex esponenti pentastellati che rimandano la palla alla candidata governatrice per il centrosinistra accusandola di aver violato lei quanto promesso. E hanno ricordato che era stata proprio Todde, dopo un confronto con i vertici nazionali, a non volere mesi fa la rottura dell'accordo su Sassari. «Questa regola- scrivono in una nota comune Maurilio Murru, Laura Useri, Patrizia Zallu e Federico Sias riferendosi al voltafaccia- è apparsa solo dopo la sua investitura, perché condizione necessaria per ottenere l'ok del Pd al suo incarico? Perché non lo dice chiaramente?». Domande che potrebbero preludere a ulteriori polemiche.

