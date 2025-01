Scontri in piazza: «Verità per Ramy» 

Milano. «Giustizia e verità per Ramy e Fares». Lo hanno chiesto i manifestanti ieri nei cortei organizzati in più città dal Coordinamento antirazzista italiano in memoria del 19enne Ramy Elgaml, del quartiere Corvetto di Milano, morto lo scorso 24 novembre in scooter durante un inseguimento con i carabinieri nel capoluogo lombardo. Fares Bouzidi è l'amico che guidava ed è indagato per omicidio colposo stradale. Scontri a Roma nel quartiere San Lorenzo tra i partecipanti, circa un centinaio,e le forze dell'ordine: otto agenti del Commissariato di polizia sono rimasti feriti. Dopo il lancio di bombe carta e fumogeni contro le camionette della polizia, le forze dell'ordine hanno caricato i partecipanti in piazza dei Sanniti. Bombe carta e fumogeni erano stati lanciati contro un supermercato.

Zerocalcare nel corteo

Al presidio era presente anche il fumettista Zerocalcare. Il coreto di Milano, che c’era anche a Bologna e Brescia, è partito da San Babila: qualche centinaio di attivisti si sono radunati alle 18. «Le periferie», ha detto un’organizzatrice al megafono, «sono nominate sui giornali solo associate a casi di cronaca, alle parole sicurezza o paura. Siamo qui non solo per ricordare Ramy e dare forza a Fares e ai familiari, ma anche per tutte le vittime di omicidio razziale in Italia».

Doppia manifestazione

Dopo il grido del nome di Ramy, il corteo è partito verso corso Monforte aperto da uno striscione con lo slogan della manifestazione in italiano e in arabo. All'angolo tra Corso Monforte e via San Damiano, gli attivisti hanno rovesciato vernice rossa sull'asfalto a simulare il sangue e acceso alcuni fumogeni, esponendo uno striscione con scritto "”Ramy ucciso, razzismo di Stato"”. Un secondo flashmob in viale Tunisia: gli attivisti hanno realizzato con la vernice la scritta “Ramy vive” su un muro. In via Settembrini la scritta è stata: «Non è sicurezza, è profilassi razziale e uccide».

La compagna dell’ucciso

La conclusione del corteo di protesta in ricordo del ragazzo è stata in piazza Duca d'Aosta. Tra i partecipanti anche la fidanzata di Ramy, presente pure alla protesta di giovedì scorso partita da piazza XXIV Maggio e organizzata da alcuni collettivi della città. Lì, alla fine della manifestazione, la giovane aveva preso la parola dicendo che «Ramy non meritava quella fine» e Fares, il 22enne che guidava lo scooter, sopravvissuto allo schianto e accusato di omicidio stradale in concorso con un carabiniere, «non merita di stare a casa piangere il suo amico».

