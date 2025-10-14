VaiOnline
Le proteste.
15 ottobre 2025 alle 00:17

Scontri in piazza tra pro Pal e polizia 

Udine. «Italia-Israele non si doveva giocare». Le parole vengono scandite al megafono, ancora prima che il corteo pro Pal lungo le vie di Udine avesse ufficialmente inizio, Poi, a fine manifestazione e con la partita in corso, si sono verificati gli scontri in strada con le forze dell'ordine. Sono stati migliaia i manifestanti che hanno affollato il centro città, provenienti anche da fuori regione, per dire “no” al match. Imponente la macchina della sicurezza attivata, ma momenti di tensione si sono registrati al punto di arrivo della manifestazione, in piazza primo Maggio, dove una parte dei manifestanti ha tentato di sfondare il cordone di polizia per andare oltre con l'intenzione di raggiungere lo stadio. Contro la polizia sono stati lanciati petardi e le forze dell'ordine hanno risposto con un cordone di agenti in tenuta antisommossa e gli idranti. Poi in via della Vittoria alcuni manifestanti hanno sollevato transenne per colpire i blindati della polizia. Presente anche il sindaco, Alberto Felice De Toni, che nei mesi scorsi aveva chiesto ripetutamente di rinviare e annullare la partita. Tra i feriti due giornalisti: uno in modo serio, con “un trauma cranico importante” è stato “trasferito d'urgenza in ospedale”. L’altra, una dipendente di Rai News 24, le cui condizioni non destano preoccupazioni.

