Scontri in Cisgiordania, una vittima 

Tel Aviv. È di un giovane palestinese morto il bilancio dei violenti tafferugli scoppiati ieri nel villaggio della Cisgiordania di Qarawat Bani Hassan tra alcuni coloni ebrei e contadini arabi. Il ministero palestinese della Sanità ha identificato la vittima in Mitakal Abdel Halim Ryan (27 anni). Secondo l'agenzia di stampa palestinese Maan il ragazzo sarebbe stato colpito alla testa da un proiettile sparato da un colono. Alcuni media israeliani riferiscono inoltre che nel villaggio si sono affrontati contadini palestinesi con coloni ebrei. Uno di questi è stato ferito alla testa. Il ministero degli Esteri palestinese ha detto che «Ryan è stato passato per le armi da una milizia di coloni terroristi» e ha imputato la responsabilità ad Israele.

Tragedia

Intanto è stata confermata la morte del ragazzino israeliano di 8 anni che era stato ferito gravemente venerdì durante un attentato condotto da un palestinese alla guida di un’auto lanciata contro un gruppo di persone ad una fermata dell'autobus a Ramot, quartiere di Gerusalemme. Il bilancio complessivo delle vittime sale così a tre, due bambini di 6 anni e uno di 8, e un giovane di 20. Il minore morto ieri è il fratello di quello deceduto il giorno prima.

A poche ore dall’attentato il premier Benyamin Netanyahu aveva fatto sapere di aver immediatamente convocato una riunione di sicurezza e di aver ordinato un aumento delle forze sul campo. Al tempo stesso aveva dato disposizioni di apporre i sigilli alla casa di Karake, mossa che precede l'immediata demolizione dell'abitazione in base alle nuove norme approvate dal governo dopo l'attentato del 27 gennaio scorso. Tuttavia, secondo i media, l'abitazione in cui viveva il palestinese a Issawie sarebbe stata in affitto. Da Gaza Hamas si era felicitata dell'attacco definendolo «un'operazione eroica». Anche la Jihad islamica aveva diffuso un messaggio analogo incitando i palestinesi di Cisgiordania e di Gerusalemme a moltiplicare gli attacchi.

RIPRODUZIONE RISERVATA