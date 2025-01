Scontri feroci in strada, il Paese nel caos 

Kinshasa. Precipita nel caos l’est del Congo, con Goma teatro di scontri feroci tra l’esercito congolese e il gruppo armato M23 supportato dal Ruanda, i cui soldati sono entrati domenica sera con i ribelli nella principale città della regione. I pesanti combattimenti hanno causato decine di morti e centinaia di feriti non solo tra i civili, ma anche tra i soldati dispiegati nell’ambito di due forze regionali e dell’Onu a sostegno di Kinshasa. Quest’ultima ha chiesto alle Nazioni Unite sanzioni contro Kigali, i cui rinforzi a M23 rappresenterebbero «una dichiarazione di guerra».

Gli scontri mettono a rischio anche il laboratorio sull’Ebola a Goma, secondo l’allarme lanciato dalla Croce Rossa, per la quale le violenze possono causare la fuga di campioni del virus e di altri agenti patogeni conservati nella struttura dell’istituto nazionale di ricerca biomedica «con conseguenze inimmaginabili se i campioni dovessero diffondersi». Le tensioni per l’escalation dell’annoso conflitto hanno portato manifestanti ad attaccare le ambasciate di Francia, Belgio, Uganda, Ruanda e Kenya nella capitale Kinshasa. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha avuto un colloquio con l’ambasciatore d’Italia a Kinshasa, la cui sede non è stata aggredita ed è in costante contatto con i 15 connazionali rimasti nel Paese, in buona parte religiosi, cooperanti e residenti.

