Scontri dopo l’arresto del sindaco di Istanbul 

Istanbul. Tensioni alla manifestazione di Istanbul contro l’arresto del sindaco Ekrem Imamoglu dove la polizia ha utilizzato gas lacrimogeni e proiettili di gomma contro i manifestanti, arrivati a migliaia nonostante il divieto decretato dal governo. Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha attaccato il partito del primo cittadino, il Chp. «Gli sforzi dell’opposizione per dipingere i suoi conflitti interni o i suoi problemi con la legge come la questione più importante del Paese è l’apice dell’ipocrisia», ha tuonato il leader turco, rompendo il silenzio sull’arresto di Imamoglu, in custodia per varie accuse, tra cui «corruzione» e «favoreggiamento al terrorismo». Sfidando i divieti imposti sulle manifestazioni politiche, migliaia di persone si sono radunate sotto il Comune della città per manifestare vicinanza a Imamoglu, principale avversario di Erdogan, che prima dell’arresto aveva annunciato di volersi candidare alle presidenziali del 2028. Le tensioni tra polizia e manifestanti sono iniziate già prima del comizio a cui hanno partecipato i maggiori leader del partito di opposizione Chp. Nuove manifestazioni sono state annunciate per i prossimi giorni anche in altre 35 città.

