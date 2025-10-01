Scontri con la polizia dopo Cagliari-Napoli, quattro ultras a giudizio 

Sono comparsi davanti alla giudice del Tribunale, Giovanna Deriu, per rispondere del reato di radunata sediziosa e, solo per alcuni, di resistenza a pubblico ufficiale. Quattro tifosi del Cagliari che erano stati identificati nei pressi dell’Unipol Domus il 21 febbraio 2022, in occasione della partita Cagliari-Napoli, sono stati mandati a giudizio dal pm Danilo Tronci al termine delle indagini.

Nei guai sono finiti Flavio Conti, Omar Lecca, Mattia Secci e Gianni Lepori, tutti difesi dagli avvocati Marcella Cabras, Fausto Argiolas e Daniele Condemi. I quattro devono rispondere di adunanza sediziosa per aver preso parte ad un assembramento di oltre 10 persone, con lo scopo – secondo l’accusa – di scontrarsi con le forze dell’ordine che erano in servizio per evitare contatti tra le due tifoserie. Per Flavio Conti e Gianni Lepori c’è anche l’accusa di resistenza, per aver impugnato dei sassi e una cintura.

Ieri mattina, nel corso dell’udienza, sono stati sentiti l’ispettore della Digos Aldo Bruni, l’agente Gianfranco Arca e il vice questore, Antonio Nicolli. Il processo è poi stato rinviato al 19 gennaio per sentire un altro testimone dell’accusa. Le difese contestano le imputazioni: da qui la decisione di andare a processo.

RIPRODUZIONE RISERVATA