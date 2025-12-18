Scontri alla protesta degli agricoltori 

Mille trattori e quasi diecimila persone. Sono i numeri con cui gli agricoltori hanno mantenuto la promessa di tornare a protestare nel cuore dell'Europa, in concomitanza con il Consiglio europeo. Una protesta in cui non sono mancati gli scontri con la polizia, che ha usato i lacrimogeni. Da Belgio, Italia, Spagna, Francia, Germania e da altri Paesi i produttori hanno avanzato tre richieste: una Politica agricola comune (Pac) «forte, comune e ben finanziata dopo il 2027», un «commercio equo e trasparente» e la «semplificazione reale e certezza del diritto». Di fatto, sul banco degli imputati ci sono prioritariamente la proposta della Commissione europea per il prossimo bilancio pluriennale dell’Ue (Qfp) 2028-2034 - che accorpa in un unico fondo programmi distinti tra cui Pac e Coesione e riduce le risorse destinate al comparto agricolo - e l'accordo commerciale tra Unione europea e Mercosur.

Dall’Isola

Tra i manifestanti anche una folta delegazione in arrivo dalla Sardegna. «Dire no al Fondo Unico significa difendere l’agricoltura sarda e il diritto dei consumatori a sapere cosa portano in tavola», sottolinea il presidente di Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu, «senza risorse dedicate e senza una Pac forte, si apre la strada a un sistema che favorisce le importazioni e penalizza chi produce nel rispetto delle regole». Un fronte di battaglia che riguarda anche l’accordo con il Mercosur e il tema delle importazioni da Paesi che non garantiscono gli stessi standard ambientali, sanitari e sociali imposti agli agricoltori europei. Coldiretti chiede controlli più stringenti.Sul piano economico, l’allarme riguarda l’impatto diretto che i tagli alla Pac, l’aumento della burocrazia europea e la concorrenza sleale possono avere sulla tenuta delle aziende agricole sarde. «Per la Sardegna queste politiche rischiano di produrre effetti devastanti», aggiunge il direttore di Coldiretti Sardegna, Luca Saba, «tagliare le risorse alla Pac e aumentare la burocrazia significa mettere in crisi il reddito agricolo e frenare gli investimenti. In un territorio insulare, dove i costi sono strutturalmente più alti, il rischio è la perdita di competitività e la chiusura di molte aziende, con ricadute pesantissime sull’occupazione e sull’economia regionale».

Le voci

A Bruxelles anche Cia Agricoltori. La rappresentanza sarda si è unita alla grande delegazione confederale guidata dal presidente nazionale, Cristiano Fini, in prima linea con striscioni e cartelli: «Ursula, basta bugie» – «Pac post 2027: non è una riforma, è la fine dell’agricoltura» - «Agricoltori senza Pac, Europa senza cibo», e tanti altri. La critica di Cia Sardegna è in linea con la protesta nazionale: «No al taglio delle risorse previsto nelle proposte in campo, che in Sardegna contribuirebbe a falcidiare un comparto già alle prese con una miriade di difficoltà e sui cui è indispensabile investire e non di certo sottrarre risorse», spiegano i rappresentanti della confederazione isolana.

I problemi

Per Confagricoltura c’era il presidente regionale Stefano Taras. «Abbiamo portato la voce del mondo delle campagne sarde a Bruxelles perché il possibile taglio del 20% del bilancio agricolo Ue rischia di generare seri problemi di tenuta del più importante comparto produttivo della nostra Isola e tra i più apprezzati nel mondo del made in Italy».

Il numero uno dell’associazione sarda ha aggiunto: «Se la riduzione dei fondi comunitari dovesse passare sarebbe il colpo di grazia verso l’agricoltura sarda, già fragile rispetto ai competitor extraregionali per i costi dell’insularità, il forte invecchiamento degli operatori, la mancanza di manodopera, una burocratizzazione della gestione delle imprese crescente e le innumerevoli emergenze dovute alla crisi climatica in corso: dalle epidemie animali a quelle vegetali, passando per gli eventi piovosi estremi e le stagioni siccitose sempre più diffuse».

