Scontri al corteo pro Palestina alla Sapienza: due arresti 

Roma. Tornano gli scontri e le tensioni all’università La Sapienza di Roma dove da giorni era attesa la riunione del Cda e del Senato accademico sulla questione degli accordi di ricerca con Israele. Due gli arrestati dopo il tentativo di irruzione prima al Senato accademico e poi al commissariato sotto al quale si erano radunati dei manifestanti: uno è stato fermato dopo avere danneggiato un’auto della polizia, l’altro per avere aggredito un agente. La giornata era iniziata con due studentesse, Martina e Letizia, incatenate al totem davanti all’ingresso del Rettorato per «richiedere lo stop degli accordi dell’università con Israele e le dimissioni della rettrice dalla fondazione Med Or» che fa capo a Leonardo. Ed è terminata con momenti di tensione, prima davanti al rettorato, poi fuori dalla città universitaria: oltre agli arresti gli studenti sostengono che tre di loro sono rimasti leggermente feriti.

In mattinata circa 200 studenti, principalmente dei collettivi, assieme a docenti universitari, ricercatori e personale amministrativo, in attesa degli esiti della riunione del Senato accademico e del Cda, si sono radunati davanti al rettorato. Poi hanno percorso le vie della città universitaria e i corridoi delle facoltà di Lettere e Scienze politiche, sventolando bandiere, intonando slogan e lanciando slogan soprattutto contro la rettrice Antonella Polimeni, accusata di non volere un vero confronto con gli studenti e di non essersi dimessa dalla fondazione Med’Or. «Boicottare Israele, fuori la guerra dall’università, vergogna, assassini», gli slogan dei manifestanti, diventati via via più duri a poco a poco che sono filtrate notizie dal Senato accademico in corso, che con il Cda, già nel primo pomeriggio, ha emesso un comunicato dai toni netti e fermi. La Sapienza, infatti, si legge nel documento, «rifiuta l’idea che il boicottaggio della collaborazione scientifica internazionale, la rinuncia alla libertà della didattica e della ricerca, e la negazione delle associate responsabilità di ogni singolo ricercatore, possano favorire la pace e il rispetto della dignità umana» anche se esprime innanzitutto «dolore e orrore per l’escalation militare e per la crisi umanitaria in corso in Palestina».

Davanti al rettorato, prima della partenza del corteo, due docenti, il professor Giorgio Mariani che insegna letteratura americana e la professoressa Laura Guazzone, docente di storia contemporanea dei Paesi Arabi, hanno letto l'appello firmato da 2500 tra studenti, ricercatori, amministrativi e 150 docenti dell'ateneo in cui si spiegano le ragioni della protesta e si chiede al Senato accademico di sospendere gli accordi con gli atenei israeliani. Solidarietà alla rettrice Polimeni è arrivata dalla ministra dell'Università Anna Maria Bernini. «La ricerca non si boicotta», ha commentato il ministro.

