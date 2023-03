Scontri a place de la Concorde 

Parigi. Nuovi scontri ieri sera a place de la Concorde, diventato da giovedì il luogo di ritrovo spontaneo serale di migliaia di persone – compresi “gilet gialli” – per protestare contro la riforma delle pensioni. Circa 3.000 manifestanti si sono riuniti a partire dalle 18 attorno all'obelisco, la polizia ha transennato i punti sensibili della piazza ma gruppi di giovani con il volto mascherato hanno dato alle fiamme una gran quantità di transenne e materiale da cantiere. Quando un lancio di oggetti ha preso di mira gli agenti, sono partite alcune cariche con lancio di lacrimogeni.

A poche decine di metri, dall'altra parte della Senna, la blindatissima Assemblée Nationale, dove il governo ha sfidato la rabbia popolare imboccando la scorciatoia della “fiducia” per far passare una legge che impone l’aumento dell’età pensionabile da 62 a 64 anni, invisa al 70% dei francesi. Sul fronte politico si affilano le armi per lo scontro di lunedì in Parlamento con le mozioni di sfiducia presentate dalle opposizioni.

