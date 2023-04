Sconti in vista per i morosi 

La verifica dei debiti è risultata meno dispendiosa del previsto e la società incaricata della riscossione dal Comune ritocca, al ribasso, i costi a carico dei cittadini.

Risparmi in vista a Serramanna per i debitori verso l’ente (evasori dei tributi comunali e non solo) che verranno raggiunti dagli accertamenti esecutivi e dalle ingiunzioni fiscali emessi dalla società Assist alla quale è stato affidato il servizio di supporto alla riscossione coattiva dei crediti comunali, tra l’altro, per omessi versamenti di Imu, Tasi, Tari e canone idrico, che ha rettificato la tabella che prevede il proprio aggio sul debito oggetto della riscossione coatta. Da qui la deliberazione della Giunta comunale guidata dal sindaco Gabriele Littera, che ha rettificato una deliberazione del 2021 dell’allora commissario straordinario Antonello Ghiani, che con i poteri della Giunta aveva approvato la tabella dei costi a carico del debitore nella riscossione coattiva dei crediti comunali.

Le cifre

L’onere, definito in quella circostanza, prevedeva una quota di 196 euro uguale per tutti e per qualsiasi cifra, mentre ora la nuova tabella presuppone oneri diversificati, in rapporto con il debito oggetto di accertamento. Per importi del debito compresi tra i 100 e i 200 euro l’aggio, a carico del contribuente, è di 61 euro, che sale in rapporto al debito: 86 euro per debiti tra 200,01 e 300 euro, 122 euro per debiti tra 300,01 e 400 euro, 159 euro per debiti tra 400,01 e 500 euro e, infine, 196,00 euro per debito oltre i 500 euro. La novità non modifica l’ammontare delle entrate spettanti al Comune. La scelta di affidarsi all’Assist era stata dettata dall’alta percentuale di evasione ed elusione di tributi e tasse comunali: Imu, Tasi, Tari e canone idrico. «L’atto con cui la Giunta rettifica la deliberazione del commissario straordinario consente una diminuzione della quota a carico di coloro che hanno dei debiti verso il Comune di Serramanna, che risparmiano quindi qualcosa rispetto a quanto avvenuto finora», spiega il sindaco Littera, che da assessore al Bilancio conta molto sull’attività della società incaricata di portare nelle casse comunali le somme dovute e non versate dagli evasori. La variazione non è sfuggita al consigliere di minoranza Gigi Piano. «Si tratta di una rimodulazione a carico della società che eroga il servizio che consente ai morosi di risparmiare qualcosa. Apprezziamo che la società abbia voluto ridurre il proprio aggio».