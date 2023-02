Sconti in bassa stagione, accordo Grimaldi-Confcommercio 

Destagionalizzare la destinazione Sardegna, raccontandola come un'unica meta per promuovere un turismo itinerante. È il fine della convenzione stipulata tra Confcommercio Gallura e Grimaldi Lines, presentata ieri a Olbia, che prevede agevolazioni (del 20 per cento) sull’acquisto dei collegamenti marittimi tra i porti del nord Sardegna e quelli di Civitavecchia e Livorno, fino al 15 giugno prossimo e dal 15 settembre al 31 gennaio 2024, con l'auspicio di estendere l'offerta, anche, alle linee in partenza da Cagliari.

«Abbiamo sempre creduto nella destinazione Sardegna e la convenzione si inserisce in un piano di sostegno della sua promozione: la destinazione, però, per far sviluppare un flusso turistico nei mesi di spalla deve essere pronta ad accogliere anche chi non si muove d'estate», dice la responsabile dipartimento passeggeri Grimaldi Lines, Francesca Marino. «Servire la Sardegna tutto l'anno è un impegno sociale al quale non ci siamo sottratti nemmeno durante la pandemia: Grimaldi Lines è la prima compagnia marittima dell'isola, gestisce il 70 per cento del traffico merci e quasi il 60 per cento di quello passeggeri», aggiunge il direttore per le sedi del Nord Sardegna, Edoardo Cossu.

Nodo trasporti

La firma del documento è stata l'occasione per fare il punto sulla situazione dei trasporti nell'isola, tema motore dell'iniziativa. «In un contesto di criticità come quello che sta vivendo la Sardegna, l’intesa ha l’obiettivo di dare un segnale forte: per destagionalizzare gli arrivi è necessario fare sistema tra privati, associazioni di categoria e istituzioni, in particolar modo Regione e Governo», dichiara il presidente di Confcommercio Olbia, Edoardo Oggianu. «Fondamentale il gioco di squadra per migliorare i collegamenti ma da sola la Regione non ce la fa: la questione della continuità territoriale va portata all’attenzione del Governo», specifica il presidente regionale Confcommercio, Bastianino Casu. «Da decenni, parliamo di vocazione turistica dell'isola ma questa vocazione, che deve essere la priorità, si infrange con le criticità ataviche con cui si scontrano aziende e operatori: le condizioni della continuità territoriale che la politica regionale proroga di anno in anno senza un piano continuativo che possa consentire investimenti a lungo termine», conclude il responsabile territoriale Confcommercio Riviera di Gallura, Lino Mura. Presente l'assessore al Turismo del Comune di Olbia, Marco Balata: «Per il Red Valley abbiamo stipulato un accordo con Grimaldi Lines».