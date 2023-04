Sconti del 90% sui biglietti dei bus, Comune in ritardo 

«Gli sconti del 90% sugli autobus per alleviare i disagi dovuti all'apertura dei cantieri in

città? I soliti annunci disattesi».

L’accusa è di Marzia Cilloccu (Progetto Comune per Cagliari) che sul tema martedì ha presentato un’interrogazione al sindaco Paolo Truzzu. «Era stato lui ad annunciare, nella conferenza stampa del 15 marzo scorso, che insieme all'apertura dei cantieri concomitanti per la riqualificazione di viale Trieste e via Roma, visti i disagi che sicuramente avrebbero procurato alla mobilità, si sarebbero cercate soluzioni come l'abbattimento fino al 90% dei costi degli abbonamenti del trasporto locale, non solo per i cagliaritani ma per tutti quelli che lavorano in centro città. Purtroppo la risposta all'interrogazione è stata molto deludente», prosegue la consigliera di opposizione, «perchè né la scontistica né un plausibile potenziamento delle linee del trasporto pubblico del Ctm, azienda partecipata del Comune di Cagliari della quale il sindaco è il maggiore azionista e quindi importante decisore, era stata preventivata per tempo né si attiverà in un momento successivo. Nel frattempo, ha fatto notare la consigliera, non avendo alcun incentivo, le persone continuano a utilizzare i propri autoveicoli, che soprattutto nelle ore di punta intasano il traffico anche a causa della ricerca di un posto auto sempre più problematica per la mancata apertura dei parcheggi pronti da tempo, e le attività commerciali soffrono con evidenti perdite di fatturato che si protrarranno chissà per quanto tempo ancora, per la mancanza di alternative da offrire alla clientela per poter essere raggiunti con facilità, proprio con la stagione turistica alle porte».

Cilloccu aggiunge che «dispiace constatare che un doveroso piano d'azione preventivo condiviso con i residenti, con le attività commerciali, le scuole e le strutture sanitarie presenti nelle vie e zone interessate dai lavori di riqualificazione, peraltro, per quanto riguarda via Roma e piazza Matteotti, finanziati con fondi già da tempo a disposizione dell'amministrazione comunale, non sia stato deciso e attuato dall'amministrazione comunale nei tempi e modi dovuti e che l’unico invito da parte del primo cittadino sia stato quello di avere pazienza e di utilizzare altre vie alternative a quelle interessate dai lavori».

RIPRODUZIONE RISERVATA