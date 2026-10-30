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Oristano.
31 ottobre 2026 alle 00:15

Sconti alle colonie feline: l’idea per aiutare le volontarie 

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Alimentare le colonie feline costa, così il Comune prova ad alleggerire il conto. A Oristano sono 39 quelle riconosciute, con una popolazione stimata di circa 500 gatti, affidati alle cure quotidiane di volontari e referenti. Per loro l’amministrazione civica punta a costruire una rete di esercizi commerciali disponibili a garantire sconti sull’acquisto di cibo e prodotti per animali.

È stato pubblicato un avviso rivolto alle attività economiche locali, chiamate ad aderire a una convenzione indicando i prodotti da includere nell’accordo e la percentuale di sconto che intendono applicare. Ai referenti delle colonie sarà consegnata una tessera identificativa cartacea da presentare al momento degli acquisti. Il Comune trasmetterà inoltre agli interessati l’elenco degli esercizi aderenti, con indirizzi e sconti riconosciuti.

«Con questa iniziativa, in linea con le attività a favore del benessere animale che stiamo promuovendo con il Servizio veterinario della Asl, vogliamo dare un sostegno concreto alle persone che, con grande senso di responsabilità e sensibilità, si prendono cura quotidianamente delle colonie feline della nostra città – spiega l’assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda –. Il loro lavoro è un contributo prezioso per la tutela degli animali e per il contrasto al randagismo». Le imprese interessate dovranno comunicare la propria disponibilità entro il 9 novembre, scrivendo agli indirizzi istituzionale@pec.comune.oristano.it oppure protocollo@comune.oristano.it. ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

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