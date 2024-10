Sconti ai turisti con la guest card 

Il Consorzio turistico Ogliastra Blue Zone lancia l'Ogliastra Guest Card. Si tratta di uno strumento che permette al visitatore una vacanza più comoda e tanti vantaggi per adulti e bambini. Potrà essere acquistata nelle strutture convenzionate per la durata del soggiorno e darà la possibilità di accedere a prezzi ridotti a una serie di attività: escursioni, gite in barca, visite ai siti archeologici, eventi e altre iniziative. Grazie a una web app dedicata inoltre si potranno prenotare servizi, consultare gli eventi e tutte le offerte che propone il territorio.

Si tratta di un progetto triennale che ha l'obiettivo di promuovere anche con questo mezzo la destinazione Ogliastra. La prima in Sardegna a promuovere la card. «Uno strumento innovativo che ci consentirà di fare il salto di qualità e al progetto di essere sostenibile nel tempo e di pianificare in anticipo la stagione turistica – dichiara il direttivo del Consorzio Turistico Ogliastra Blue Zone». L'Ogliastra Guest Card sarà presentata agli operatori turistici nel mese di novembre.

Il Consorzio turistico Ogliastra Blue Zone nasce a giugno 2024 per creare una rete di operatori per un turismo partecipato e condiviso. Sei i soci fondatori: Cristian Pinna, ceo del portale turistico Life in Sardegna, Alberto Giacobbe, titolare dell'agenzia di viaggio Ogliastra Incoming, Andrea Franceschi professionista del settore turistico per l’agenzia Isola Bianca, Alessandro Murino. operatore turistico e guida ambientale, Stefania Carta, titolare dell'Hotel Janas di Tertenia, Cristiano Carta, fondatore del progetto Instagram Costa di Baunei.

