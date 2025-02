Sconta l’ergastolo per omicidio: «È in gravi condizioni, scarceratelo» 

Condizioni di salute incompatibili con la detenzione: secondo l’avvocato Abele Cherchi, Sergio Pau deve essere immediatamente scarcerato perché la sua vita è in pericolo. Pau, 63 anni, di Padru, si trova in una cella perché sconta la pena dell’ergastolo. L’uomo è stato infatti riconosciuto responsabile dell’omicidio dello stalliere rumeno, Danut Milea, avvenuto nelle campagne di Padru il 22 aprile del 2007. Sergio Pau, stando all’istanza presentata dal suo legale, Abele Cherchi, versa in condizioni gravissime dopo un delicato intervento chirurgico subito di recente. L’ergastolano è stato operato per gravi disfunzioni cardiache e soffre di diabete, oltre che di numerose patologie.

I familiari di Pau sono preoccupati per un ulteriore aggravamento delle condizioni di salute, l’istanza urgente di scarcerazione è stata presentata al magistrato di sorveglianza di Sassari. (a. b.)

