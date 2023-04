«Scongiuriamo l’esodo dei dipendenti comunali equiparando lo stipendio a quello dei regionali» 

«Per evitare il continuo esodo dei dipendenti dal Comune di Gonnesa si potrebbe equiparare il trattamento a quello dei dipendenti regionali». La proposta, già inoltrata al sindaco Pietro Cocco, ai consiglieri comunali e al segretario comunale, è del consigliere di minoranza Antonello Casu.

«È una strada che stanno attivando altri Comuni, ad esempio Tortolì - dice il consigliere comunale - nella nostra realtà riscontriamo che spesso, per diversi motivi, i dipendenti chiedono il trasferimento: credo che l’equiparazione del trattamento dei regionali sia un buon incentivo per evitare il continuo esodo di dipendenti verso altri enti». Per questo il consigliere comunale eletto con la lista “Il nostro territorio” ha presentato una richiesta in Comune chiedendo «di avviare le necessarie interlocuzioni con la Regione affinchè sia dato seguito al provvedimento legislativo inerente la materia». L’equiparazione di trattamento proposta da Casu riguarderebbe sia la sfera giuridica che quella economica. «Con un migliore trattamento economico - secondo Casu - gli impiegati sarebbero più incentivati e anche i cittadini e la comunità ne guadagnerebbero. E, in particolare, non si vanificherebbero i concorsi evitando l’esodo dei dipendenti». (a. pa.)

