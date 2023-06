Scongiurato lo sgombero del canile 

I cani del rifugio “Amici degli animali” rimarranno ancora a Salaponi, nel terreno di proprietà comunale. È arrivata ieri la notizia che la chiusura e lo sgombero del rifugio prevista per il 30 giugno, dopo la relazione dei Nas, sarà rimandata al 31 dicembre 2023. Una notizia che ha fatto tirare un sospiro di sollievo sia ai volontari - impegnati tra la costruzione del nuovo rifugio - e sia ai gonnesi in apprensione per il benessere dei cani e per i tempi stretti con cui sarebbero dovuti essere trasferiti. Così l'ordinanza sindacale firmata da Andrea Floris ha fatto il giro delle chat dove i commenti sono stati più che positivi.

Il nuovo rifugio

Nel frattempo i volontari dell’associazione “Amici degli animali” non rimangono con le mani in mano e stanno lavorando a pieno regime per poter completare il nuovo rifugio nella località Sa Roja de su Juncu, che come spiega Caterina Uccheddu, presidentessa della onlus «seguirà le norme previste dagli uffici della Provincia, sarà un rifugio a misura degli animali nel rispetto delle loro esigenze e degli spazi di cui hanno bisogno. Sarà completato nel rispetto dell'ambiente». Sono circa duecento I cani presenti oggi nel rifugio a Salaponi. «Un grazie a tutti per il sostegno che ci arriva, agli amici che hanno elargito delle donazioni, all’amministrazione comunale che riconosce il nostro operato. Però abbiamo ancora bisogno di tutti per realizzare il nostro sogno», dice Caterina Uccheddu.

Il Comune

Dal Comune la consigliera di maggioranza Monia Casti, che in prima persona si era interessata alla situazione del rifugio spiega: «Il nostro sostegno all'associazione “Amici degli animali” si concretizza con la tanto attesa proroga dell'ordinanza di sgombero. Ieri con il sindaco abbiamo voluto consegnare a mano l'ordinanza accompagnata da una lettera di alla presidentessa Caterina Uccheddu. Un piccolo gesto per ringraziarla e ricordarle quanto sia importante il loro operato per la nostra comunità, che prosegue senza sosta dal 2010».

La consigliera di maggioranza sottolinea l'importanza del rifugio e invita i cittadini a collaborare supportando questa realtà: «L'associazione è una grande famiglia che s'impegna a costruire un futuro migliore in cui i nostri amici a quattro zampe. Nel frattempo invito tutti i concittadini, e non solo, a sostenere il rifugio, ogni piccola donazione sarà d'aiuto per creare la nuova struttura».

