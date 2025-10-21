VaiOnline
Ersu.
22 ottobre 2025 alle 00:31

Scongiurato il licenziamento di undici vigilantes 

Scongiurato il rischio di licenziamento per gli undici lavoratori impegnati nel servizio di vigilanza e portierato dell'Ersu.

«È un risultato che ci auguravamo e che ci soddisfa pienamente - afferma l'assessora regionale al Lavoro, Desirè Manca - tutti i lavoratori in esubero, per i quali a partire da sarebbero scattati i licenziamenti» (da oggi), «saranno assunti a tempo indeterminato a partire dal domani. Un risultato ottenuto grazie a una delibera che, assieme alla collega all'Istruzione, abbiamo portato in Giunta per ottenere l'estensione del monte ore previsto dal contratto e far sì che anche i lavoratori in esubero potessero essere assorbiti».

Ieri l'assessora al Lavoro ha aperto il tavolo di crisi alla presenza dei rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil, Ugl e del direttore della ditta vincitrice della gara d'appalto.

«Il nostro ringraziamento va anche all'impresa subentrante, per la grande disponibilità dimostrata, e ai sindacati per la collaborazione. Siamo felici di poter dare questa notizia e soprattutto di essere riusciti a mettere al riparo undici famiglie, dal momento che - sottolinea l'esponente della Giunta - i vigilantes verranno tutti assunti a tempo indeterminato con la garanzia di una continuità lavorativa che prescinde da eventuali cambi di appalto».

«Non solo garantiamo un’importante stabilità ai lavoratori e alle rispettive famiglie - osserva l'assessora all'Istruzione, Ilaria Portas - ma diamo anche forza a un importante servizio del quale beneficiano gli studenti. Abbiamo lavorato per ottenere questo importante risultato in maniera sinergica con l'assessorato al Lavoro».

