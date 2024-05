Sconfitto l’Alfieri, mercoledì il ritorno 

Non basta alla Pan Alfieri Cagliari vincere due set e dominarne un’altra metà per festeggiare una vittoria. L’andata della quarta fase dei playoff della serie B2 femminile la vince l’Albaverde Caltanissetta, che al Pala Coni batte l’Alfieri 3-2 (27-25, 25-10, 23-25, 22-25, 8-15). C’è ancora una chance per la squadra cagliaritana, mercoledì in Sicilia nel match di ritorno.

In 2 ore e 40 si è visto di tutto, dall’Alfieri che ha vinto i primi due set e, perso il terzo, ha dominato parte del quarto, avanti anche di nove punti. Poi qualcosa è cambiato, o meglio, è calato il buio. Blackout proseguito anche nel tie break, sino ad un tardivo ma inutile risveglio. Elementi che il coach Andrea Loi dovrà analizzare per sovvertire una sfida che non sembra comunque chiusa. Primo set con l’Alfieri sempre avanti ma da 24-21 va sotto 24-25, ci vuole una tris di punti di Sofia Moss dalla zona quattro per chiudere. Secondo set senza storia: all’Alfieri riesce tutto, nel terzo rimonta da -6, aggancia sul 21-21 ma non basta. Saliscendi nel quarto: +9, da 12-3 a 16-10, aggancio di Caltanissetta sul 21-21, poi fa tutto l’Alfieri con attacchi out e cattiva ricezione. Tie break, siciliane avanti 10-1, l’Alfieri sembra riaprirla quando si avvicina (8-11), ma è l’ultimo lampo.

