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25 luglio 2026 alle 00:39

Sconfitto Faria: Darderi accede alle semifinali 

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Un altro successo di prestigio per il tennis azzurro. Luciano Darderi vola in semifinale nel Millennium Estoril Open. Il ventiquattrenne tennista argentino naturalizzato italiano ha sconfitto il portoghese Jaime Faria in tre set (2-6, 7-5, 6-2). Ora Darderi troverà il belga Alexander Blockx.

L'azzurro, sotto 5-2 nel secondo set dopo aver perso il primo, recupera il beniamino di casa e, alla fine, lo costringe alla resa davanti al suo pubblico. Va detto che Faria è stato protagonista di un’ottima prestazione, arrivando a un passo dal successo. Ma si è trovato davanti un Darderi che non ha mai mollato e ha ottenuto un’incredibile vittoria in rimonta. Finisce in circa due ore e mezza con il successo dell’azzurro.

In semifinale Darderi affronterà il belga Blockx che ha vinto la sua battaglia contro l’argentino Burruchaga. Un match che potrebbe consegnargli le chiavi dell’ultimo atto di un torneo importante, a coronamento di una stagione d’oro per il tennis italiano.

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