Sconfitta per le Women a faenza  

Faenza 73

Dinamo Women 58

E-Work Faenza : Franceschelli 7, Brznova ne, Turel 8, Reichert 19, Fantini, Fondren 17, Parzenska 8, Cappellotto, Jakpa 2, Roumy 10, Porcu 2. Allenatore Seletti.

Banco di Sardegna Sassari : Gonzales 10, Carangelo 4, Toffolo 6, Natali 7, Pastrello 3, Taylor 25, Diallo 1, Grattini 2, Nieddu e Spiga ne. Allenatore Restivo.

Arbitri : Moretti, Puccini e Agnese.

Parziali : 23-22, 40-35, 60-50.

Faenza. Troppo stanca per l’Eurocup e troppo corta (ancora assente la lunga Begic) per opporsi al Faenza. La sconfitta per 73-58 risulta meno amara per la Dinamo Women perché il saldo resta positivo nel confronto diretto. Potrebbe tornare utile per la griglia dei playoff scudetto. La squadra sassarese però è scivolata all'ottavo posto.

Cronaca

Primo quarto equilibratissimo: le padrone di casa meglio dentro l'area dove conquistano anche rimbalzi offensivi con la tedesca Reichert (8 punti), mentre la Dinamo Women perde qualche pallone di troppo (7) ma colpisce dall’arco specie con la guardia Gonzales, chiudendo a -1.

In apertura di seconda frazione Faenza prova a scappare: 30-22 al 12' con 5 punti della guardia Turel. Le biancoblù di Restivo si rifanno sotto ma sbagliano cinque tiri di fila e le padrone di casa riescono ad andare al riposo ancora avanti: 40-35.

Al rientro la Dinamo Women continua ad avere difficoltà in attacco, solo un canestro in quattro minuti e Faenza scappa sul 49-37 al 24'. Le sassaresi finiscono addirittura a -18, ma Taylor apre un break di 9-0 che tiene la partita ancora viva. La chiudono Fondren (anche 14 rimbalzi e 10 assist) e Reichert.

