Sconfitta numero 8 La Roma in preda a una crisi di nervi 

Otto sconfitte, il progetto di dare l’assalto al titolo ormai accantonato, un allenatore che non le manda a dire quando deve lanciare messaggi a società e tifosi. E il pianeta delle emittenti radiofoniche, temuto e rispettato anche da Josè Mourinho, in ebollizione. A Roma si fanno i conti con la classifica, un mercato che non ha prodotto sconquassi pur se abbastanza dispendioso e una partita, quella col Cagliari di lunedì, temuta per due motivi: la condizione di forma dei rossoblù e la gara dell’andata, quando Gasperini venne asfaltato dalla potenza di Palestra.

«Mettiamo anche in discussione il calcio mostrato dalla squadra a Udine», hanno detto ieri i commentatori di Rete Sport, emittente dal cuore giallorosso, «dobbiamo rassegnarci a correre per l’Europa League con dei giovani promettenti», si è sentito a Radio Romanista, nella mattinata successiva al tonfo di Udine.

«Gli episodi sfortunati hanno determinato la sconfitta ma noi non abbiamo demeritato», ha commentato Gian Piero Gasperini nella sala stampa del Bluenergy Stadium, dopo la sconfitta che ha portato la sua Roma fuori dalla zona Champions per la prima volta in questo campionato. Anche se il tecnico, con poca allegria, si è detto certo che la squadra lotterà per la Champions League: «Dal mercato sono arrivati Malen, che è stato un gran colpo di fortuna, e Zaragozza, che ci darà una mano. Per il resto, lavoro con gli atleti che mi danno».

Mancini

Gianluca Mancini, in seguito alla frattura delle ossa nasali riportata nel corso della gara di Udine, è stato sottoposto ieri a un intervento chirurgico di riduzione della frattura. Il giocatore potrà riprendere l'attività agonistica indossando una mascherina protettiva già da domani. Non è in dubbio la sua presenza con il Cagliari lunedì prossimo.

Zaragoza

«Ho un'aspettativa grande, voglio essere importante per il club e vincere dei titoli. Spero di giocare in Champions il prossimo anno», così Bryan Zaragoza ai canali del club giallorosso, «da un giorno all'altro mi hanno detto che c'era questa opportunità, non ci ho pensato un secondo, ho detto che volevo venire alla Roma». (e.p.)

