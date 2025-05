Sconfitta indolore per la Jasnagora, resiste il sogno A2 

Sconfitta più dolce non poteva esserci per la Jasnagora. La squadra allenata da Chicco Cocco è in semifinale nei playoff di Serie B, nonostante il 5-4 incassato dal Cardano ‘91 nel match di ritorno disputato al PalaConi. La qualificazione i rossoblù se la sono costruita nella gara d’andata, con il 6-2 in trasferta che ha messo in discesa la partita in Sardegna. Il risultato totale della doppia sfida premia così i cagliaritani, che continuano a sognare la promozione in Serie A2.

La partita

La Jasnagora parte forte e trova il vantaggio con il sinistro incrociato di Ruggiu sull’assist di Alan. In precedenza lo stesso Ruggiu aveva colpito l’incrocio, mentre il palo e la traversa negano il raddoppio rispettivamente ad Alessio Lintas e Cossu. Le parate di Cossu tengono a galla i cagliaritani, ma il Cardano ‘91 spinge e trova il pareggio. È immediato però il 2-1 in contropiede ancora di Ruggiu, per la doppietta personale. Pareggiano subito anche gli ospiti con il portiere di movimento e nel finale di frazione i lombardi riescono a trovare il vantaggio per il 3-2 con cui le squadre tornano negli spogliatoi.

Il secondo tempo

Al ritorno in campo rischiano di complicarsi le cose per la Jasna, che subisce in avvio di secondo tempo il gol del 4-2 e soffre per gran parte dell’inizio di ripresa. Nel miglior momento del Cardano ‘91, è Tommaso Lintas a firmare di testa, direttamente su lancio di Cossu, il 4-3 che riporta più tranquillità tra i rossoblù. Negli ultimi minuti, i lombardi provano a riaccendere la sfida, allungando sul 5-3. La punizione di Alan, per il 5-4 finale, spegne però ogni speranza avversaria e qualifica la Jasnagora alla storica semifinale dei playoff di Serie B.

Semifinale

Tra la Jasna e la promozione in Serie A2 ci sono ancora due ostacoli da superare. Il primo è il Bissuola, formazione veneziana arrivata terza nel girone B e che nei turni precedenti ha eliminato il Verona e il Team Giorgione. La Jasnagora disputerà la gara d’andata della semifinale in casa al PalaConi già questo sabato. Il ritorno in Veneto, al PalaBruno di Venezia, il 31 maggio. In palio c’è la finalissima del 7 giugno che regalerà in gara secca e campo neutro la promozione in A2.

