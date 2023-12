Sconfitta indolore ma la valigia pesa 

Tanti applausi, ma ancora una volta il Cagliari torna a casa da una trasferta infruttuosa con zero punti. Per la squadra di Ranieri è la sesta sconfitta in otto gare giocate lontano dalla Domus, dove invece ha conquistato 11 dei suoi 13 punti totali. Il tabù trasferta va a fare coppia con quello relativo alle sfide contro le grandi. Buon per i rossoblù che ora per il rush finale del girone d'andata avranno tre partite di fila contro tre dirette concorrenti, con l'obiettivo dichiarato di girare col maggior numero di punti possibile. Intanto, a oggi, il Cagliari vanta un +3 rispetto a due stagioni fa, sempre dopo sedici giornate (con Mazzarri in panchina) e un -1 rispetto al 2020-21, sotto i comandi di Di Francesco. A rendere la sconfitta di Napoli indolore sono stati poi il contemporaneo ko ieri del Verona e il pareggio tra Udinese e Sassuolo.

Mal di mare

Due soli punti in otto trasferte, frutto dello 0-0 all'esordio col Torino e del contestato 2-2 con la Salernitana. Nessuno ha fatto peggio dei rossoblù, che condividono il fanalino di coda nella classifica relativa alle gare esterne proprio con i campani, che questa sera giocheranno a Bergamo l'ottava partita fuori casa, e il Frosinone. Due soli punti e ben sei sconfitte. Anche se non sono tutte uguali. «Sapevamo che avremmo pagato dazio nelle prime giornate», ha ribadito Ranieri nella sala stampa del “Maradona”. E in effetti, nella prima parte di stagione il Cagliari, dopo lo 0-0 con i granata, ha perso 2-1 a Bologna con una papera al 90' di Radunovic, ma poi è stato spazzato via senza troppe attenuanti da Atalanta (2-0) e Fiorentina (3-0). Un pari e tre sconfitte anche nelle successive quattro trasferte. Ma il 2-2 di Salerno fa ancora mettere le mani nei capelli per il rigore concesso nel recupero dopo un mani di Viola pescato dal Var e le sconfitte successive contro Juventus (2-1), Lazio (1-0) e sabato sera Napoli (altro 2-1) potevano serenamente, con un pizzico di fortuna in più, trasformarsi in altrettanti pareggi: leggasi il palo di Dossena a Torino, il miracolo di Provedel al 94' su Pavoletti all'Olimpico e il colpo di testa finale di Dossena al “Maradona”.

Doppio tabù

Non bastasse il mal di mare che complica il cammino in trasferta del Cagliari, c'è anche il secondo tabù, quello delle sfide con le squadre dell'alta classifica. Dopo sedici giornate, il Cagliari ha incrociato tutte le big del torneo, chiudendo sempre a mani vuote. Solo sconfitte con le milanesi, le romane, la Juventus, l'Atalanta, la Fiorentina e, da ultimo, i campioni d'Italia del Napoli. Allargando il campo alla classifica, contro le squadre sistemate sul lato sinistro, i rossoblù hanno raccolto giusto due pareggi con Torino e Monza.

Il rush finale

Il calendario propone ora le ultime tre giornate per chiudere il girone d'andata e per il Cagliari saranno tre scontri diretti contro rivali che, come i rossoblù, hanno nel mirino la salvezza. Si parte sabato sera (inizio alle 18) al Bentegodi, contro il Verona, si prosegue il 30 alla Domus con l'Empoli e si chiude il 6 gennaio (dopo la serata di gala in Coppa Italia a San Siro col Milan, il 2) contro il Lecce in Puglia. Tre sfide che valgono doppio, col particolare incoraggiante che, contro le dirette concorrenti il Cagliari, fin qui, non ha mai perso: tre vittorie (Frosinone, Genoa e Sassuolo) e due pareggi (Udinese e Salernitana).

RIPRODUZIONE RISERVATA