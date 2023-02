Sconfitta esterna per 360GG 

Il 360 GG Monastir torna dalla trasferta sul campo della L84 senza punti e senza gol. A Settimo Torinese, per la diciannovesima giornata di Serie A, la formazione di Diego Podda è stata sconfitta 2-0, nonostante una buona prestazione.

La partita

Primo tempo a reti bianche, con le due squadre che provano a rendersi pericolose fin dai primi minuti. Dani Chino manda al lato su invito di Etzi, mentre il tentativo Quintairos è parato da Tondi. Le punizioni di Dani Chino e Moura non bastano però a sbloccare il risultato. Il gol arriverebbe all’11’ per il 360 GG, ma l’arbitro fischia il fallo di mano della L84 al limite dell’area senza concedere il vantaggio e rendendo inutile il tiro di Dani Martin a gioco fermo. Nel finale di tempo è Timm a negare invece il vantaggio ai padroni di casa.

I gol

Il risultato si sblocca nel secondo tempo. In avvio di ripresa però è sempre il 360 GG a rendersi pericoloso con Etzi, che manda di poco fuori. Al 6’ il primo gol della giornata firmato da Josiko, con un tiro non irresistibile che beffa un non perfetto Timm. Dall’altra parte i bianconeri devono fare i conti con le parate di Tondi su Arzu, Moura, Dani Martin e Dani Chino. Al 17’ è la L84 a chiudere i conti con il 2-0 con il tiro ad incrociare di Pablo Vidal. Negli ultimi minuti la squadra di Podda prova a rientrare con il portiere di movimento, ma non basta. Tondi salva ancora su Dani Martin e Araça, lasciando il 360 GG senza punti e senza gol.