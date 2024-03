Sconfitta dalla lucchese, l’Olbia sprofonda 

Lucchese 1

Olbia 0

Lucchese (4-2-3-1) : Chiorra; Sabbione (33’ st Djibril), Tiritiello, Benassai, De Maria; Cangianiello, Gucher; Disanto (33’ st Russo), Visconti (32’ Astrologo), Rizzo Pinna (23’ st Alagna); Yeboah. In panchina Coletta, Berti, Perotta, Toma, Fedato, Leone, Guadagni, Magnaghi. Allenatore Testini (Gorgone squalificato).

Olbia (3-4-3) : Rinaldi; Palomba, Bellodi, Motolese; Arboleda, La Rosa, Zanchetta (44’ Dessena), Montebugnoli; Biancu (19’ st Nanni), Bianchimano (37’ st Scapin), Ragatzu (37’ st Gennari). In panchina Van der Want, Zallu, Dessena, Incerti, Scaringi, Mameli, Fabbri, Guidotti. Allenatore Gaburro.

Arbitro : Gigliotti di Cosenza.

Rete : nel pt 38’ Disanto.

Note : ammoniti Tiritiello, De Maria, Russo, Yeboah (L) e Bellodi (O). Recupero 3’ pt-4’ st. Spettatori 1804.

Lucca. Più che il pantano del “Porta Elisa”, al limite della praticabilità per l’abbondante pioggia, l’Olbia paga le sabbie mobili di una retrocessione che incombe e la tormenta contro una Lucchese che dopo il vantaggio si limita a gestire. Col minimo sforzo.

Ennesimo ko

Il copione del “vorrei ma non posso” i bianchi lo ripropongono pure nella sfida della 12ª giornata di ritorno di Serie C, nella quale rimediano la diciannovesima sconfitta per un gol subito alla fine del primo tempo: nonostante ne abbia il tempo, la squadra di Marco Gaburro non riesce infatti a recuperare. Per l’ennesima volta.

I padroni di casa partono bene, sfiorando il vantaggio con Benassai dopo 2’ da angolo. Rinaldi è costretto ad allontanare il cross di Disanto al quarto d’ora, poi blocca sicuro su Rizzo (30’). Al 38’, però, la Lucchese passa con Disanto su assist di Rizzo Pinna, che supera Palomba a sinistra prima di servire al compagno l’assist per l’1-0. Rinaldi si salva dunque con i pugni su Rizzo Pinna prima che le squadre guadagnino gli spogliatoi. Nella ripresa Nanni spreca una buona occasione. Più insidiosi Ragatzu, deviato in corner, e Dessena, che impegna Chiorra da fuori. Il risultato, tuttavia, non cambia: con 22 punti per l’Olbia in fondo al tunnel è buio pesto. E domenica al “Nespoli” sarà scontro diretto con la Recanatese.

