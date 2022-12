Sconfitta beffa per il 360GG 

Passano poco più di due minuti dal ritorno in campo e la Meta Catania colpisce con una grande azione di Carmelo Musumeci, che se ne va via in dribbling sulla sinistra, salta anche Timm e a porta vuota deposita il gol dell’1-0. Immediata la risposta del 360GG Monastir dopo neanche un minuto. Al 3’, sul calcio d’angolo battuto dalla sinistra, Inaki Munoz pesca il taglio di Dani Chino che col mancino batte il portiere e pareggia la partita. Dalla distanza ci prova Moura, ma Tornatore in tuffo para. All’8’ è ancora la Meta Catania a passare in vantaggio con Alonso, che sfrutta la sponda di Vaporaki per battere Timm. Il 360GG impatta al 10’ nuovamente con Dani Chino, che col mancino lascia partire un diagonale dalla distanza imprendibile per il 2-2.

I primi venti minuti si chiudono a reti bianche, anche se non mancano le occasioni per entrambe le squadre. Joao Timm deve calare più volte la saracinesca per negare il vantaggio ai siciliani. Il portiere brasiliano del 360GG è autore di più parate, ma non è da meno il suo collega e avversario Tornatore. Per i sardi ci provano i vari Dani Chino, Moura e Quintairos, ma non arriva l’occasione giusta per sbloccare il risultato. Le due squadre tornano così negli spogliatoi dell’Emilia-Romagna Arena di Salsomaggiore Terme sullo 0-0.

Nel posticipo dell’undicesima giornata di Serie A di calcio a cinque, il 360GG Monastir all’Emilia-Romagna Arena di Salsomaggiore Terme perde 3-2 contro la Meta Catania. La squadra di Podda viene beffata nel finale, con il gol decisivo di Lutin arrivato a un minuto dalla fine. E prima, a meno sette dalla sirena, Quintairos del 360GG ha avuto la palla buona per il 3-2 ma, dal dischetto, si è fatto ipnotizzare dal portiere avversario.

Il primo tempo

La ripresa

Passano poco più di due minuti dal ritorno in campo e la Meta Catania colpisce con una grande azione di Carmelo Musumeci, che se ne va via in dribbling sulla sinistra, salta anche Timm e a porta vuota deposita il gol dell’1-0. Immediata la risposta del 360GG Monastir dopo neanche un minuto. Al 3’, sul calcio d’angolo battuto dalla sinistra, Inaki Munoz pesca il taglio di Dani Chino che col mancino batte il portiere e pareggia la partita. Dalla distanza ci prova Moura, ma Tornatore in tuffo para. All’8’ è ancora la Meta Catania a passare in vantaggio con Alonso, che sfrutta la sponda di Vaporaki per battere Timm. Il 360GG impatta al 10’ nuovamente con Dani Chino, che col mancino lascia partire un diagonale dalla distanza imprendibile per il 2-2.

Le emozioni

Al 13’ la squadra di Podda ha anche l’occasione per portarsi in vantaggio con il rigore fischiato per il fallo di Tornatore in uscita su Quintairos. Sul dischetto si presenta lo stesso Quintairos, ma Tornatore neutralizza la conclusione dell’argentino. La beffa arriva nel finale, con il 3-2 di Lutin per la Meta Catania ad appena un minuto dalla fine: dribbling sull’esterno e diagonale vincente al termine di una super giocata di Musumeci (alla fine tra i migliori in campo). La squadra di Podda tenta il tutto per tutto nell’ultimo minuto che rimane ma il risultato non cambia. Alla fine festeggia la Meta Catania del sardo Michele Podda che alla vigilia del match aveva ammesso: «Per me una partita particolare contro una squadra della mia terra. Spero di far bene».

