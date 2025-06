Sconfigge un tumore a 89 anni 

A 89 anni è sopravvissuto a un tumore all’intestino. Orazio Murino, longevo imprenditore di Bari Sardo, quasi non sapeva neppure come fosse fatto un ambulatorio medico e quando l’esito di una colonscopia ha individuato venti polipi nell’intestino gli è crollato il mondo addosso tanto più perché era in buone condizioni e non sospettava in alcun . Il 19 maggio è finito sotto i ferri, nella sala operatoria del reparto di Chirurgia dell’ospedale di Lanusei. L’operazione, coordinata dall’équipe di Gian Pietro Gusai, è stata un successo. «Dio salvi Gusai, tutto il personale e l’ospedale di Lanusei», dice il nonnino risorto dopo un momento di (comprensibile) smarrimento e paura.

La storia

Orazio Murino soffriva di una leggera anemia, una patologia comune a migliaia di sardi. Ma tutto sommato, nonostate l’età avanzata, le sue condizioni erano buone. Un medico gli ha suggerito una colonscopia per accertare eventuali tracce di sangue occulto nelle feci. «Sono andato tranquillo e convinto di rientrare con esiti positivi. Ma quando mi hanno riferito l’esito dell’esame sono andato in tilt. Ho avuto una paura incredibile, mai provata prima. Non avevo mai subito un intervento e tutto sommato, per fortuna, ho sempre vissuto bene. Non sapevo neppure cosa volesse significare un ospedale, figuriamoci una sala operatoria. La mia vita è stata segnata soltanto dal duro lavoro». La prevenzione è stata fondamentale: «Quando mi sono sottoposto alla colonscopia non stavo male, anzi. Ecco perché mi è crollato il mondo addosso. Se avessi avuto dei sintomi sarebbe stato diverso, invece no». A Cagliari un medico gli ha confermato la presenza di venti polipi nell’intestino. Un tumore che si presentava infido, difficile da contrastare. Era l’8 maggio e l’estate alle porte non si preannunciava una passeggiata di salute. Il dialogo con il medico si è fatto più concreto, soprattutto in termini logistici. «Ho detto che sarei stato disposto anche ad andare a Milano o comunque fuori dalla Sardegna pur di riuscire a sconfiggere il male. Ma il medico mi ha parlato in altri termini, dicendomi che Lanusei sarebbe stata la scelta ideale. Anzi, è stato più incisivo dicendomi che se i chirurghi di Lanusei non sono i primi, senza dubbio non sono secondi a nessuno».

L’intervento

Occorreva intervenire subito e per Orazio Murino, fondatore di un’attività artigiana a conduzione familiare alla periferia sud di Bari Sardo, le porte della sala operatoria del Nostra Signora della Mercede si sono aperte il 19 maggio. «Durante la mia vita sono stato in ospedale solo perché qualche lieve problema di ipertensione, non sapevo come fosse fatta una sala operatoria. Sono sincero, la associavo a una macelleria con tutti i coltelli. Invece mi sono dovuto ricredere. Ho trovato tanta umanità e professionalità. L’intervento è andato bene. Sono stati tutti eccezionali: per noi ogliastrini l’ospedale di Lanusei è una fortuna». Murino conclude con un monito: «Fate prevenzione, può salvare la vita».