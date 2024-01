«Sconcerto per le iniziative delle toghe» 

«La riforma della giustizia servirà al Paese ed è urgente. Io sono a processo e rischio quindici anni di carcere perché ho bloccato gli sbarchi. Ma se la politica va al tempo che una certa magistratura vorrebbe, smette di far politica». L’ha detto Matteo Salvini all’indomani degli sviluppi dell’inchiesta per corruzione in cui è coinvolto Christian Solinas. In una nota di fine serata della Lega si parla addirittura di «sconcerto per le iniziative di parte della magistratura». A far discutere sono soprattutto le tempistiche che – ha detto a “Un giorno da pecora” il presidente leghista del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga – «sicuramente non aiutano un processo democratico, penso sempre siano inopportune quando si arriva a qualche giorno dalla presentazione delle liste, visto che è un'inchiesta sviluppatasi diversi mesi addietro». In ogni caso, ha aggiunto, «la Lega non sta mollando Solinas, per me la cosa importante è che la coalizione stia unita».

Per il vicesegretario del Psd’Az Quirico Sanna «gli sviluppi che hanno portato al sequestro di beni sono un danno grave alla persona e al partito che Christian Solinas rappresenta. Siamo rimasti molto stupiti dalla tempistica del provvedimento di sequestro considerato anche il fatto che l'indagine risale al 2022». Secondo Alessandra Todde, candidata del campo largo Pd-M5s, «l'ambito giudiziario deve rimanere tale e non entrare nel dibattito politico».

